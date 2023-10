Kirmes Stromausfall: Feuerwehr befreit Frauen aus Fahrgeschäft Von dpa | 22.10.2023, 11:56 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr befreit zwei Frauen aus Kirmes-Fahrgeschäft Foto: Freiwillige Feuerwehr Werne/dpa up-down up-down

Nach einem Stromausfall hat die Feuerwehr in Werne zwei Frauen mit einer Drehleiter aus einem Kirmes- Fahrgeschäft befreit. Die Betroffenen hätten am Samstagabend in etwa vier Metern Höhe festgesessen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einer der beiden Frauen sei unwohl geworden. Ein Feuerwehrmann habe den Korb der Drehleiter direkt vor dem Sitz der beiden Frauen in dem Fahrgeschäft postiert und ihnen beim Umsteigen geholfen. Beide seien sicher und unverletzt zum Boden zurückgebracht worden, teilte die Werner Feuerwehr mit.