Lippe Stromausfall durch Brand in Trafohaus in Bad Salzuflen Von dpa | 06.07.2022, 06:26 Uhr

Wegen einem Brand in einem Trafohaus in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) ist es zu Stromausfällen gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr kam es zu einer Rauchentwicklung am Dienstagabend. Daraufhin fiel der Strom in manchen Ortsteilen aus. Dieser sei mittlerweile wieder hergestellt, sagte ein Sprecher. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.