Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Strohmieten brennen zweimal an derselben Stelle Von dpa | 27.05.2023, 15:27 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit haben in Schwalmtal am Niederrhein Strohmieten gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Ein Landwirt half am Freitagabend mit einem Traktor, das brennende Stroh auseinander zu ziehen. Wodurch die Ballen auf einem Feld nahe der Landstraße 372 in Flammen aufgingen, war zunächst unklar. An derselben Stelle hatte das Stroh bereits am frühen Freitagmorgen gebrannt. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Die Feuerwehr war in beiden Fällen mehrere Stunden im Einsatz. Später kontrollierten sie den Brandort mit einer Wärmebildkamera.