Hamm Streitschlichter wird in Hamm lebensgefährlich verletzt Von dpa | 25.06.2023, 19:44 Uhr

Beim Versuch, einen Streit zu schlichten, ist ein 34-Jähriger in Hamm lebensgefährlich verletzt worden. Er sei aus einer Gruppe von fünf Männern heraus mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen worden, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Dortmund am Sonntagabend mit.