Umwelt Streit zwischen Windkraftbetreibern endet mit Vergleich Von dpa | 15.06.2023, 15:08 Uhr

Der Streit zwischen zwei Windkraftbetreibern im Sauerland ist am Donnerstag vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen ohne Urteil beigelegt worden. Die Beteiligten und der Kreis als Genehmigungsbehörde einigten sich auf Vorschlag des 22. Senats auf einen Vergleich. Der Vorsitzender Richter Hans-Joachim Hüwelmeier hatte in der mündlichen Verhandlung kritisch gefragt, welche praktische Bedeutung denn ein Urteil haben würde. In dem Vergleich, den die Klägerin noch bis zum 27. Juli widerrufen kann, sind die nächsten Schritte und ein Zeitplan auf dem Weg zum Betrieb der Anlagen vereinbart.