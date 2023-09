Naturschutz Streit um Wisente: Runder Tisch will Herdenmanagement Von dpa | 22.09.2023, 13:54 Uhr | Update vor 1 Std. Döberitzer Heide Foto: Ingolf König/dpa/Archivbild up-down up-down

Im langjährigen Konflikt um Deutschlands einzige freilebende Wisent-Herde in Südwestfalen soll eine Stiftung mit Beteiligung der öffentlichen Hand die Arbeit des bisherigen Trägervereins fortführen. Die Zahl der herumziehenden Tiere solle von aktuell 40 so schnell wie möglich auf 20 bis 25 verringert werden, sagten die Ex-NRW-Minister Ursula Heinen-Esser und Johannes Remmel am Freitag in einer Pressekonferenz in Siegen. Die Tiere sollten eingefangen und zu anderen Herden in Europa transportiert werden.