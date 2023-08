Landgericht Düsseldorf Streit um Werbebriefe: Verfügung gegen 1N Telecom erlassen Von dpa | 18.08.2023, 17:43 Uhr Gericht erlässt Verfügung gegen 1N Telecom Foto: Martin Gerten/dpa up-down up-down

Das Düsseldorfer Unternehmen 1N Telecom darf seine aktuellen Werbebriefe nicht mehr bundesweit an Festnetzkunden und an Kunden der Deutschen Telekom verschicken. Das hat das Landgericht Düsseldorf am Freitag per einstweiliger Verfügung auf Antrag der Deutschen Telekom entschieden.