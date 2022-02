Präimplantationsdiagnostik FOTO: Andreas Arnold Nordrhein-westfalen Streit um Präimplantationsdiagnostik vor Verwaltungsgericht Von dpa | 28.02.2022, 01:49 Uhr | Update vor 2 Std.

Präimplantationsdiagnostik ist in Deutschland nur bei Verdacht auf eine schwerwiegende Erbkrankheit oder mögliche schwere Schädigung des Embryos in zugelassenen Zentren erlaubt. Die Uniklinik Münster will auch eine Zulassung und klagt deswegen vor Gericht.