Polizei Streit um Parklücke eskaliert: Mann droht mit Waffe Von dpa | 25.05.2023, 16:16 Uhr

Ein Streit um eine Parklücke zwischen zwei Männern ist in Gelsenkirchen eskaliert. Ein 27-Jähriger habe einen 22-Jährigen geschlagen und sogar mit der Nutzung einer Schusswaffe gedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der jüngere Mann gab der Polizei gegenüber an, zuvor wegen einer Engstelle mit seinem Auto dem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen zu sein und sich vorübergehend in eine Parklücke gestellt zu haben. In diese habe aber auch der ihm entgegenkommende 27-Jährige fahren wollen, der wütend geworden und ausgestiegen sei.