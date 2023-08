Polizei Streit um Abschleppen von Autos eskaliert Von dpa | 28.08.2023, 15:57 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren sollen in Köln drei Polizisten sowie einen Mitarbeiter eines Abschleppdienstes attackiert haben. Ein Polizist sei so schwer verletzt worden, dass er nicht mehr dienstfähig sei, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen die beiden werde wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Außerdem laufen Ermittlungen gegen einen unbekannten Mann, der versucht haben soll, den von der Polizei überwältigten 35-Jährigen wieder zu befreien.