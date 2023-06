Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Mönchengladbach Streit: 17-Jähriger nach Stichen zunächst in Lebensgefahr Von dpa | 23.06.2023, 16:32 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Mönchengladbach sind zwei 17-Jährige schwer verletzt worden. Einer von ihnen war nach dem Angriff zunächst in Lebensgefahr, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Die Tatverdächtigen flüchteten. Die Tat werde nach derzeitiger Bewertung als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft, hieß es.