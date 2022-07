ARCHIV - «Warnstreik!» steht auf einem Schild. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Luftverkehr Streik: Airport Düsseldorf rechnet mit vielen Flugausfällen Von dpa | 25.07.2022, 15:47 Uhr

Der Flughafen Düsseldorf rechnet wegen des ganztägigen Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals am kommenden Mittwoch mit gravierenden Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Die vom Streikaufruf betroffene Lufthansa-Tochter Leos sei in Düsseldorf bei 70 bis 80 Prozent aller Abflüge für den sogenannte „Push-Back“ verantwortlich, berichtete der Flughafen. Dabei werden die Maschinen von der jeweiligen Parkposition auf das Rollfeld zurück geschoben, so dass sie in Richtung Startbahn rollen können.