Deutsche Bahn Streckensperrung nach Zugunglück dauert noch Wochen Von dpa | 13.09.2023, 13:14 Uhr | Update vor 30 Min. Entgleisung eines Güterzuges Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

Nach dem Zugunglück mit einem getöteten Lokführer bei Geseke müssen sich Bahnreisende auf einige Wochen mit Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr einstellen. Es werde bis mindestens Ende nächster Woche dauern, die Gleise an der Unfallstelle freizuräumen, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch. Erst danach beginnen die Reparaturarbeiten, deren Dauer noch nicht absehbar sei. „Fest steht allerdings, dass die Schäden an der Infrastruktur massiv sind“, so der Sprecher.