Bahnverkehr Strecke nach Güterzugunglück bis Mitte Oktober gesperrt Von dpa | 25.09.2023, 15:06 Uhr

Die Reparaturarbeiten an den Gleisen bei Geseke nach dem tödlichen Güterzugunfall dauern noch bis Mitte Oktober. Die zur Zeit gesperrte Strecke zwischen Lippstadt und Paderborn soll ab dem 14. Oktober wieder freigegeben werden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag. Am 10. September war dort ein mit Zement beladener Güterzug entgleist. Der 30-jährige Lokführer konnte nur noch tot geborgen werden.