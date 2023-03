Arabisches Straßenschild Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Düsseldorf Straßenschild in arabischer Schrift überklebt Von dpa | 27.03.2023, 15:44 Uhr

Ein vor wenigen Tagen installiertes Straßenschild in arabischer Schrift ist in Düsseldorf Ziel einer Attacke geworden, hinter der Rechtsextremisten vermutet werden. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag.