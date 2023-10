Duisburg Straßenbahn erfasst einen Menschen Von dpa | 11.10.2023, 19:32 Uhr | Update vor 24 Min. Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Duisburg ist ein Mensch unter eine Straßenbahn geraten und gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die alarmierten Rettungskräfte nach dem Vorkommnis am späten Mittwochnachmittag nur noch den Tod der Person feststellen. Nähere Angaben zum Unfallhergang wurden nicht gemacht. Ein Polizei-Sprecher sagte am Mittwochabend, die Personalien würden noch ermittelt.