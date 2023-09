Amtsgericht Dortmund Strafprozess um Angriff auf Oliver Pocher erneut verschoben Von dpa | 13.09.2023, 11:46 Uhr | Update vor 27 Min. Comedian Oliver Pocher Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down

Der für kommende Woche angesetzte Strafprozess um die Attacke auf Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfs in Dortmund ist abermals verschoben worden. Der Termin sei nun für den 22. Dezember anberaumt, teilte das Amtsgericht Dortmund am Mittwoch mit. Grund für die Verschiebung sei eine Verhinderung des Verteidigers des Angeklagten.