Urteil Strafgefangener klagt gegen Urinkontrollen unter Aufsicht Von dpa | 10.08.2022, 11:22 Uhr

Ein Strafgefangener aus Nordrhein-Westfalen, der zur Drogenkontrolle mehrmals Urinproben vor den Augen eines Aufsehers abgeben musste, hat dagegen erfolgreich in Karlsruhe geklagt. „Eingriffe, die den Intimbereich und das Schamgefühl des Inhaftierten berühren, lassen sich im Haftvollzug zwar nicht immer vermeiden“, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch mit. Sie seien aber „von besonderem Gewicht“. Gefangene hätten daher „Anspruch auf besondere Rücksichtnahme“. (Az. 2 BvR 1630/21)