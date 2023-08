Prozesse Strafen gegen Extremisten der „Goyim“-Partei rechtskräftig Von dpa | 03.08.2023, 13:29 Uhr | Update vor 1 Std. Bundesgerichtshof Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Haftstrafen gegen drei Rechtsextremisten der „Goyim“-Partei sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf die Revision gegen das Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts, wie er am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Das Gericht hatte die drei Männer wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und Volksverhetzung zu Strafen zwischen zwei und fünf Jahren Haft verurteilt.