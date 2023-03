Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Strafe gegen Ex-Politiker rechtskräftig: Drohungen erfunden Von dpa | 15.03.2023, 17:00 Uhr

Die Strafe für einen ehemaligen Lokalpolitiker der Grünen aus Erkelenz wegen Vortäuschens von Straftaten ist rechtskräftig. Der einstige Stadtrat hatte im vergangenen Jahr mehrfach Nazi-Drohungen gegen sich erfunden und selbst inszeniert. Der 33-Jährige zog am Mittwoch am Amtsgericht Erkelenz seinen Einspruch gegen einen Strafbefehl in Höhe von 3600 Euro zurück. Der Strafbefahl war auch wegen Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen gegen ihn verhängt worden.