Zwischenfall Störer klebt sich bei Habeck-Rede in Düsseldorf an Bühne Von dpa | 14.05.2022, 07:25 Uhr

Bei einer Rede von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Abschluss des Landtagswahlkampfs in NRW hat sich ein junger Mann an die Bühne geklebt. „Du stellst eine Frage, ich antworte und dann mache ich weiter in meiner Rede, okay“, sagte der Grünen-Politiker zu dem Störer am Freitag in Düsseldorf. Der junge Mann wollte von dem Minister wissen, warum er in der Nordsee nach Öl bohren wolle.