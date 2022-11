Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration up-down up-down Einschränkungen Störung im Mobilfunk bei O2 „weitgehend behoben“ Von dpa | 18.11.2022, 07:53 Uhr

Die Einschränkungen im Mobilfunknetz von Telefonica (O2) in Teilen von Nordrhein-Westfalen konnten größtenteils behoben werden. „Die Beeinträchtigungen sind weitgehend behoben“, hieß es in einer entsprechenden Meldung am Freitag im Warnsystem Katwarn.