Polizeieinsatz Stink-Attacken auf Autohäuser in Wuppertal Von dpa | 19.12.2022, 12:32 Uhr

Unbekannte haben auf sieben Autohäuser in Wuppertal Stink-Attacken verübt. An den Eingängen der Geschäfte sei in der Nacht zum Sonntag eine übelriechende Flüssigkeit verteilt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage.