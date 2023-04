Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Diebstahl Still und leise 50 Geldautomaten geknackt Von dpa | 17.04.2023, 15:32 Uhr

Ganz ohne Gas und Sprengstoff soll ein 49-jähriger Siegerländer 50 Geldautomaten in vier Bundesländern geknackt haben. Am Montagmorgen sei der Mann nach seinem wohl vorerst letzten Coup festgenommen worden, berichtete eine Polizeisprecherin in Meschede. Bei einem Aufbruch im hessischen Bad Soden-Salmünster sei er bereits observiert worden. Bei seiner Rückkehr ins Siegerland klickten dann die Handschellen.