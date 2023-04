Bayer Foto: Oliver Berg/dpa/Archiv up-down up-down Bayer Stiftung zur Erinnerung an Unrecht in Nazi-Zeit Von dpa | 18.04.2023, 12:59 Uhr

Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer hat eine Stiftung zur Erinnerung an das im Vorgängerunternehmen IG Farben zu Zeiten des Nationalsozialismus begangene Unrecht gegründet. Die Hans und Berthold Finkelstein Stiftung werde die Erinnerungskultur im Unternehmen schärfen und Forschungsprojekte insbesondere zum Thema Zwangsarbeit bei der IG Farben unterstützten, kündigte Bayer am Dienstag an. Außerdem werde das Unternehmen Programme für verantwortungsbewusste Führung entwickeln. „Ihr Ziel ist es, die Widerstandskräfte gegen Intoleranz, Totalitarismus und Hass zu stärken“, schrieb Bayer.