Düsseldorf-Flingern Stichflamme beim Grillen: Mann wird schwer verletzt Von dpa | 19.08.2023, 19:30 Uhr | Update vor 26 Min.

Beim Grillen in einem Kleingartenverein in Düsseldorf-Flingern ist ein Mann schwer verletzt worden. Eine Gasflasche habe sich am Samstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache entzündet, teilte die Feuerwehr mit. Dabei habe sich eine Stichflamme gebildet. Der Mann erlitt Verbrennungen und musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehrkräfte kühlten die Gasflasche und löschten kleinere Glutnester.