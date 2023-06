Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Stich in Herz und Schläfe: 32-jähriger Solinger vor Gericht Von dpa | 14.06.2023, 15:55 Uhr

Nach dem tödlichen Streit der Angehörigen zweier Familien muss sich seit Mittwoch ein 32-Jähriger in Wuppertal wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Er soll einem 26-Jährigen in Solingen ein Messer in Herz und Schläfe gerammt haben. Beim Prozessauftakt berief er sich auf eine Erinnerungslücke.