PRODUKTION - Die Faultürme des Klärwerks Emschermündung sind hinter einem Wohnhaus in Oberhausen bei Sonnenaufgang zu sehen. Foto: Fabian Strauch/dpa FOTO: Fabian Strauch up-down up-down Abfälle Steuerzahlerbund: Überprüfung aller Abwasserbescheide in NRW Von dpa | 21.07.2022, 11:09 Uhr

Der Bund der Steuerzahler hat alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen aufgefordert zu prüfen, ob ihre Bürger in den vergangenen Jahren überhöhte Abwassergebühren zahlen mussten. In allen Fällen sollte es Rückerstattungen für jeden Betroffenen geben und nicht nur für diejenigen, die vorsorglich Widerspruch gegen ihren Bescheid eingelegt hätten, forderte der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbunds, Rik Steinheuer, am Donnerstag in Düsseldorf. Andernfalls leide das Vertrauen in eine ordnungsgemäße Verwaltung.