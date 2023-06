«Elster» Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Online-Portal Steuererklärung soll künftig mit dem Handy möglich sein Von dpa | 02.06.2023, 15:41 Uhr

Die Steuererklärung über das staatliche Online-Portal „Elster“ soll künftig auch mit dem Handy möglich sein. „Wir arbeiten an App-Lösungen für „Elster““, erklärte Luise Hölscher, Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen, am Freitag in Münster der Deutschen Presse-Agentur zum Abschluss einer zweitägigen Länderfinanzministerkonferenz. Sie verwies darauf, dass es schon Möglichkeiten gebe, Belege abzufotografieren und zu erfassen. Das sei der Weg der Zukunft. „Ich muss in Zukunft meine ganze Steuererklärung über das Smartphone machen können“, sagte sie.