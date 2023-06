Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Steuerbetrug bei Luxusauto-Verkauf: Durchsuchungen Von dpa | 14.06.2023, 15:17 Uhr

Fahnder sind am Mittwoch bei einer internationalen Polizeiaktion gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen, die beim Verkauf von Luxusautos im großen Stil Mehrwertsteuerbetrug betrieben soll. Die Beute soll sich auf einen hohen Millionenbetrag belaufen. Es gab 450 Durchsuchungen in Deutschland und sechs weiteren EU-Ländern. Dabei wurden fünf Haftbefehle gegen Hauptverdächtige vollstreckt und viele Luxuswagen sowie Immobilien beschlagnahmt. Das teilten die Europäische Staatsanwaltschaft in Köln und das Zollfahndungsamt Essen mit.