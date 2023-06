Steuerbetrug beim Luxusauto-Verkauf Foto: Sascha Thelen/dpa up-down up-down Verflechtungen im Mafiabereich Steuerbetrug bei Luxusauto-Verkauf Von dpa | 16.06.2023, 13:26 Uhr

Nach dem internationalen Großeinsatz gegen organisierten Steuerbetrug beim Autoverkauf sitzen fünf Hauptverdächtige in Untersuchungshaft. Man habe es mit organisierten, europaweit agierenden Strukturen zu tun, „die sehr eng verflochten sind mit der organisierten Kriminalität, auch im Bereich Mafia“, sagte Sebastian Trautmann von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) am Freitag in Köln. Rund 3000 Fahnder waren am Mittwoch und Donnerstag in sieben Staaten gegen die Gruppe vorgegangen.