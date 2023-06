Bundespräsident Steinmeier Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down Museum Steinmeier mit Botschaftern in Dortmund beim Fußball Von dpa | 27.06.2023, 16:51 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund auf eine sportliche Zeitreise begeben. Mit gut 150 Botschafterinnen und Botschaftern sowie Spitzen internationaler Organisationen ging es am Dienstag über Themenschauen zum sogenannten Wunder von Bern (deutscher WM-Sieg 1954), zum Fußball in der DDR und zum Weltmeistertriumph von 2014 in Rio de Janeiro. Man zeige den prominenten Besuchern die Zeiten von Nachkriegsdeutschland und Wirtschaftswunder, deutscher Teilung und Wiedervereinigung, und rücke die erfolgreiche multikulturelle WM-Nationalmannschaft von 2014 ins Licht, berichtete das Museum.