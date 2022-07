ARCHIV - Eine Drohnen-Aufnahme zeigt das Ausmaß der Zerstörung nach dem Unwetter. Foto: David Young/dpa/Archivbild FOTO: David Young up-down up-down Hochwasser Steinmeier bei Gedenken zum Jahrestag der Flutkatastrophe Von dpa | 14.07.2022, 05:31 Uhr

Vor einem Jahr brach eine beispiellose Hochwasserflut über Teile von NRW und Rheinland-Pfalz herein. Mehr als 180 Menschen starben. Am Donnerstag kommt Bundespräsident Steinmeier in die Region, um der Opfer zu gedenken.