Petershagen Steinkohlekraftwerk Heyden ist wieder am Netz Von dpa | 29.08.2022, 09:32 Uhr

Für die angestrebten Einsparungen beim Erdgas in Deutschland ist ein weiteres Steinkohlekraftwerk aus der Reserve geholt worden. Das Kraftwerk Heyden im nordrhein-westfälischen Petershagen an der Grenze zu Niedersachsen sei seit Montagfrüh 05.30 Uhr wieder am Netz, sagte ein Sprecher des Betreibers Uniper. Es soll nach früheren Angaben bis Ende April Strom produzieren.