Verkehr Stein trifft Auto auf A52 - Mordkommission ermittelt Von dpa | 04.04.2023, 13:06 Uhr

Ein großer Stein hat am Montag den Wagen einer 55-Jährigen getroffen, als die Frau in Mönchengladbach auf der A52 unter einer Brücke durchfuhr. Die Windschutzscheibe sei nicht durchschlagen, die Frau nicht verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Ermittler schließen ein versuchtes Tötungsdelikt nicht aus. Es ermittelt eine Mordkommission.