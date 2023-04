ICE Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Stein auf ICE geworfen: Vollbremsung Von dpa | 08.04.2023, 14:47 Uhr

Ein Intercity Express (ICE) der Deutschen Bahn ist in Essen mit einem Stein beworfen und beschädigt worden. Das teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Der Lokführer alarmierte demnach die Beamten, nachdem er am Donnerstagabend eine Vollbremsung durchführen musste. Der Schnellzug war zu diesem Zeitpunkt im Norden von Essen unterwegs und hatte zuvor mit rund 100 Kilometern pro Stunde Geschwindigkeit eine Fußgängerbrücke passiert. Von dieser soll eine dunkel gekleidete Person einen Stein fallen gelassen haben, so die Polizei. Der Stein traf eine Glasabdeckung des Triebwagens, diese wurde durch den Aufprall beschädigt.