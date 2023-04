Internationale Süßwarenmesse Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Lebensmittel Steigende Preise: Süßwareneinkauf ist kein Zuckerschlecken Von dpa | 18.04.2023, 14:07 Uhr

Die Preise für Süßwaren von Markenherstellern sind in Deutschland stärker als in den meisten anderen europäischen Ländern gestiegen. Das geht aus einem anlässlich der bevorstehenden Internationalen Süßwarenmesse in Köln am Dienstag veröffentlichten Vergleich von 21 europäischen Staaten hervor. Erstellt wurde er vom Marktforschungsunternehmen Nielsen IQ im Auftrag des Branchenverbandes Sweets Global Network.