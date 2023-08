Zahlungsunfähigkeit Steigende Insolvenzen in der Pflege: Betrieb läuft weiter Von dpa | 28.08.2023, 13:20 Uhr | Update vor 1 Std. Pflege Foto: Monika Skolimowska/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Zahl der Insolvenzen in der Pflege-Branche steigt in Nordrhein-Westfalen an. Nach Angaben der Landesregierung wurden allein für das zweite Quartal dieses Jahres 46 Fälle bereits eingetretener oder drohender Zahlungsunfähigkeit gemeldet. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Antwort des NRW-Gesundheitsministeriums auf eine SPD-Anfrage hervor. Betroffen waren demnach vollstationäre (18), teilstationäre (8) und Kurzzeitpflege-Einrichtungen (2) ebenso wie ambulante Dienste (18).