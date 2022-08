ARCHIV - Blick auf das Landgericht und Amtsgericht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Landgericht Düsseldorf Stecherei: Anklage wegen dreifachen versuchten Totschlags Von dpa | 08.08.2022, 12:08 Uhr

Nach einer Messerstecherei an Karneval in der Düsseldorfer Altstadt ist ein damals 17-Jähriger wegen dreifachen versuchten Totschlags angeklagt worden. Der Prozess soll am 15. August beginnen, wie das Düsseldorfer Landgericht am Montag mitteilte. Die Tat hatte zusammen mit weiteren Gewalttaten in der Altstadt für bundesweites Aufsehen gesorgt.