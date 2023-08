Norwegischer Energiekonzern Statkraft kauft 35 Windparks in Deutschland Von dpa | 31.08.2023, 08:19 Uhr | Update vor 1 Std. Statkraft kauft 35 Windparks in Deutschland Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Der norwegische staatliche Energiekonzern Statkraft hat in Deutschland 35 ältere Windparks mit einer Leistung von aktuell 310 Megawatt gekauft. In Frankreich wurden vier Parks mit 27 Megawatt erworben. Verkäufer ist das Unternehmen Breeze Two Energy, wie Statkraft Deutschland am Donnerstag in Düsseldorf berichtete. Der Kaufpreis liege bei insgesamt 413 Millionen Euro. Damit verdoppele sich die Windkraftkapazität von Statkraft in Deutschland auf 614 Megawatt. Das Unternehmen rücke damit in die Riege der zehn größten Windparkbetreiber Deutschlands auf, hieß es.