Gesellschaft Statistik: Große Mehrheit der Kinder lebt mit Geschwistern Von dpa | 30.06.2023, 08:56 Uhr

In Nordrhein-Westfalen leben mehr als drei Viertel der insgesamt 3,1 Millionen Kinder unter 18 Jahren mit mindestens einem Geschwisterkind zusammen. Damit wuchsen 2022 rund 2,4 Millionen Kinder und Jugendliche mit mindestens einem Bruder oder einer Schwester im selben Haushalt auf, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das waren 78,6 Prozent aller Minderjährigen.