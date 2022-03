Wohnungen FOTO: Julian Stratenschulte Nordrhein-westfalen Statistik: 2050 1,7 Prozent weniger in NRW lebende Menschen Von dpa | 04.03.2022, 09:23 Uhr | Update vor 31 Min.

Die Einwohnerzahl in Nordrhein-Westfalen wird nach einer neuen Berechnung des Statistischen Landesamtes in den nächsten gut 30 Jahren um 1,7 Prozent sinken. Im Jahr 2050 werden demnach voraussichtlich 17,62 Millionen Menschen in NRW leben - 2021 waren es 17,93, wie IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mitteilte.