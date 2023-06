Starlight Express Foto: Caroline Seidel/dpa/Archivbild up-down up-down Freizeit „Starlight Express“ will noch „viele Jahre“ weitermachen Von dpa | 14.06.2023, 19:03 Uhr

Die Produzenten des Rollschuh-Musicals „Starlight Express“ in Bochum denken auch nach 35 Jahren und fast 13.000 Aufführungen nicht ans Aufhören. „Auch die "next generation Starlight" kann sich auf viele Jahre Rollschuh-Action im Ruhrgebiet freuen“, sagte der Musical-Geschäftsführer Jürgen Marx am Mittwoch laut Manuskript bei einer Gala-Vorführung zum 35-jährigen Geburtstag der Show.