Unwetter Starkregen und Gewitter durch Gelsenkirchen gezogen Von dpa | 17.08.2023, 05:49 Uhr

Ein schweres Gewitter mit starkem Regen ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden durch Gelsenkirchen gezogen. Zahlreiche Straßen, Keller und tieferliegende Wohnbereiche waren in kürzester Zeit überflutet, wie die Feuerwehr mitteilte. Bäume seien unter anderem auf Fahrzeuge gestürzt. In mehreren Autobahnunterführungen hätten Rettungskräfte Personen aus ihren Fahrzeugen geholt. Einige Straßen waren teilweise nur noch mit Schlauchbooten zu passieren, hieß es.