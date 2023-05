20. Japan-Tag Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Kultur Starker Zulauf beim 20. Japan-Tag in Düsseldorf Von dpa | 13.05.2023, 18:13 Uhr

Der 20. Japan-Tag hat in Düsseldorf am Samstag wieder große Menschenmengen mobilisiert. Es herrsche großer Andrang, die Veranstaltungen seien gut besucht, sagte eine Sprecherin des Japan-Tags. Eine Besucherzahl wollen die Veranstalter erst nach dem Höhepunkt, dem japanischen Großfeuerwerk am Samstagabend, nennen.