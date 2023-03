Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Starker Wind und teils wieder Schnee - nachts Glättegefahr Von dpa | 10.03.2023, 07:57 Uhr

Am Freitag wird in Nordrhein-Westfalen starker Wind erwartet, am Abend soll es wieder schneien. In der Nacht soll es zudem Frost geben, vielerorts kann es also glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen demnach tagsüber bei sieben bis zwölf, nachts bei minus eins bis minus drei Grad.