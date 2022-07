ARCHIV - Vier Reisepässe von Geflüchteten aus der Ukraine liegen auf einem Tisch. Foto: Matthias Bein/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Bein up-down up-down Geflüchtete Starker Anstieg von Zuzügen nach NRW wegen Ukraine-Krieg Von dpa | 27.07.2022, 10:45 Uhr

Eine große Zahl Geflüchteter aus der Ukraine hat zum Jahresbeginn für ein deutliches Plus bei den Zuzügen nach Nordrhein-Westfalen gesorgt. Von Januar bis April wurden in der Wanderungsstatistik 125.400 Zuzüge aus dem von Russland angegriffenen Land verzeichnet, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Ukrainer machen damit mehr als die Hälfte der 215.800 Menschen aus, die in diesem Zeitraum aus dem Ausland nach NRW gezogenen sind.