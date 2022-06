Besonders voll wird es auf den Autobahnen am Pfingstmontag werden. FOTO: dpa Mit Auto oder Bahn Was Pfingsturlaubern am Montag bei der Rückreise droht Von dpa | 05.06.2022, 11:58 Uhr | Update vor 3 Std.

Endlich wieder mal raus: Das lange Pfingstwochenende haben viele Familien für einen Kurzurlaub an die Küste oder einen Ausflug genutzt. Besonders voll war es wie erwartet in den Regionalzügen nach dem Start der 9-Euro-Tickets. Am Montag droht das dicke Ende.