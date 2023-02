DJ Kygo Foto: Joe Skipper/epa/dpa/Archivbild up-down up-down Festival Star-DJ Kygo kommt zum Parookaville-Festival nach Weeze Von dpa | 06.02.2023, 11:30 Uhr

Der norwegische Star-DJ Kygo kommt in diesem Sommer zum Parookaville-Festival an den Niederrhein. Der 31-Jährige („It Ain’t Me“, „Higher Love“), der weltweit Stadien füllt und bei den größten Festivals auftritt, werde im Juli einer der Höhepunkte am Flughafen Weeze sein, teilten die Veranstalter am Montag mit.