Brände Stadthalle in Kreuztal abgebrannt: Drei Schulen evakuiert 16.05.2022, 15:44 Uhr

Die Stadthalle in Kreuztal in der Nähe von Siegen ist abgebrannt. Das Feuer sei am Montagvormittag vermutlich durch Arbeiten am Dach ausgebrochen, teilte die Polizei in Siegen-Wittgenstein auf Anfrage mit. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot auch aus den umliegenden Orten ausgerückt und habe den gegen 11.30 Uhr gemeldeten Brand mittlerweile unter Kontrolle. „Das Gebäude ist einsturzgefährdet“, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.